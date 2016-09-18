انفجار في قلب نيويورك وسقوط عدد من الجرحى

هزّ انفجار هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت غرينتش"، قلب مدينة نيويورك الأميركية.

وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة إصابة نحو 25 شخصاً. ولاحقاً، أعلنت إدارة الإطفاء إجلاء 20 شخصا أصيبوا بجروح طفيف.

وقال المتحدث باسم الشرطة جي بيتر دونالد عبر "تويتر" إن "الانفجار وقع حوالي الساعة 8:30 مساء (00:30 الأحد بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع" في مانهاتن، مشيرا إلى أن "عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة لوكالة "رويترز" إن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انفجار نيويورك كان في حاوية نفايات ولم يُعرف السبب بعد.

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