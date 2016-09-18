إسرائيل تعترض صاروخين أطلقا من سورية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نظام القبة الحديدية اعترض ودمر صاروخين أطلقا من سورية على هضبة الجولان المحتلة، أمس، مع تزايد التوتر بين البلدين.

وقال في بيان «قبل وقت قصير اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي مقذوفين أطلقا من سورية، ولم تسجل إصابات».

ولم تتمكن متحدثة باسم الجيش من تحديد إن كانت المرة الأولى التي يعترض فيها هذا النظام صاروخاً من الجولان، اذ كان يتم تبادل القصف المدفعي، وكانت إسرائيل ترد من وقت لآخر بقصف جوي.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن الجيش يعتقد أن إطلاق الصاروخين لم يكن متعمداً.

وتقول إسرائيل إنها لا تريد التورط في النزاع المعقد الدائر في سورية منذ أكثر من خمس سنوات، لكنها هاجمت أهدافاً عسكرية بعد إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان المحتلة منذ 1967.

والثلاثاء الماضي، استهدفت طائرة عسكرية مواقع للجيش السوري بعد إطلاق النار على المنطقة المحتلة بشكل غير متعمد.

وأعلنت سورية إسقاط طائرة عسكرية وطائرة من دون طيار، لكن إسرائيل نفت ذلك.

ويحمّل الجيش الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولية إطلاق النار على الأراضي السورية المحتلة أياً كان مصدره.

