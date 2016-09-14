النمسا: المؤبد لرجل قتل زوجته في سورية

أصدرت محكمة نمساوية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على مواطن سوري بعد إدانته بقتل زوجته في وطنه في 2011، بعد أن رفضت فيينا ترحيله بسبب الحرب المدمرة الدائرة في سورية.

ودانت المحكمة في فينر نيوستادت جنوب فيينا السوري (49 عاما) باطلاق ثلاث عيارات نارية على زوجته من مسافة قريبة في منزلهم في منطقة حلب السورية بعد أن طلبت منه الطلاق.

وحاول الرجل قتل ابنهما البالغ من العمر عشر سنوات الا ان مسدسه لم يعمل.

واعتقل في النمسا بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها دمشق، إلا أن فيينا عارضت ترحيله بسبب الحرب الدائرة في سورية.

ودفع السوري ببرائته، وقال إنه يعتزم استئناف الحكم.