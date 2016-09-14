بالصور..الإعصار الكبير"ميرانتي" يصل تايوان والجزيرة تغلق المدارس وتلغي رحلات جوية

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في تايوان، اليوم، مع وصول الإعصار الكبير ميرانتي للجزيرة ما أدى لإغلاق مدارس وشركات وإلغاء رحلات جوية استعدادا لعاصفة تعتبر الأقوى هذا العام على مستوى العالم.

وقال المكتب المركزي للطقس في تايوان إن الإعصار وهو من الفئة الخامسة سوف يهدد عدداً من مدن جنوب وشرق الجزيرة بما في ذلك كاوهسيونج وهوالين وينذر برياح قوية وأمطار غزيرة وسيول.

واكتسب الإعصار ميرانتي قوة مع اقترابه من تايوان وقال خبراء الطقس إن أقصى سرعة للرياح بداخله وصلت إلى 216 كيلومترا في الساعة.

وقالت متحدثة باسم مكتب الطقس تدعى هسيه بي-يون "هذا الإعصار هو الأقوى هذا العام على مستوى العالم. سيصل تأثيره على تايوان إلى ذروته طوال اليوم."

وأغلقت شركات ومدارس في كاوهسيونج ومدن أخرى أبوابها وقال مركز العمليات الطارئة المركزية في بيان إن السلطات أجلت 1500 شخص.

ومن المتوقع أن يصل ميرانتي إلى اليابسة عند إقليمي قوانغدونغ وفوجيان بجنوب الصين غدا، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أوقفت بالفعل خدمات القطار واستعدت لإجلاء الناس.