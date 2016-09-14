وزير سعودي : المملكة تعمل على لم شمل المسلمين

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ صالح آل الشيخ أن الأمة تواجه تحديات كبيرة على مستوى الوجود هدفها محو الهوية الإسلامية، مشيراً الى أن المملكة هي قائدة العالم الإسلامي بسياستها التي تهدف إلى لم شمل المسلمين.

وقال آل الشيخ - في تصريحات عقب لقائه ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامتهم في مشعر منى الليلة الماضية - إنه يراد لهذه الأمة أن لا تتميز بدينها ولا بعلمها ولا بعلمائها وهذا التحدي الكبير يجب مواجهته باتفاق العلماء لا باختلافهم وبتعاونهم على البر والتقوى لا بأن يتعاونوا على الإثم والعدوان.

ونبه إلى خطورة الخلافات بين علماء الأمة الإسلامية، وقال "إذا كنا سنتعاون على أن يعتدي بعضنا على بعض من أهل العلم بسبب خلافات أو نحو ذلك زادت التحديات أكثر وزاد الضعف مضاعفا".

وأوضح أنه تحقق في موسم حج هذا العام الكثير من الإنجازات الكبيرة، وخاصة فيما يتعلق بضبط التجاوزات على نظام الحج والتجاوزات على التقيد بأنظمة الدولة في قدوم الحاج دون تصريح حيث أسهمت هذه المتابعة الدقيقة في زوال العشوائيات والافتراشات.

وشدد على أن السعودية هي قائدة العالم الإسلامي بقيادتها وسياستها التي تهدف إلى لم شمل المسلمين الذين يدينون بالإسلام وتقديم الخدمة لكل قاصدي البيت الحرام من دون تفريق بينهم لا في مذاهبهم ولا في بلدانهم.

وبين أن المملكة تسعى بين الناس وخاصة المسلمين في رسالة السلام والمحبة والرحمة والتآلف، وأن يقوي بعضنا بعضا وأن نبتعد عن كل سبيل للإضعاف.