سفينة مساعدات اماراتية لقطاع الكهرباء ترسو في المكلا

رست على رصيف ميناء المكلا في اول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم سفينة شحن تحمل مساعدات إماراتية جديدة لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت مكونة من قطع غيار وفلاتر وزيوت في إطار الجهود الاماراتية الرامية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء في مديرية المكلا.

وأكد رئيس فريق الامارات الإغاثي بحضرموت السيد مطر الكتبي أن هذه السفينة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تقدمه دولة الأمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر لأهالي حضرموت منذ أن تم تحرير المدينة في شهر أبريل الماضي.

وأضاف الكتبي أن هذا الشحنة الجديدة المكونة من قطع غيار وفلاتر وزيوت تهدف الى صيانة المولدات الكهربائية المركزية والمحطات المتهالكة في سبيل اصلاح منظومة الكهرباء بمديريات ساحل حضرموت مشيراً الى تسليم شحنات سابقة من الزيوت وقطع الغيار الى المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت.

واكد أن هذه الخطوة تأتي في اطار دعم الكهرباء وتخفيف العبء على المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي اصبح هاجسا لمواطني المدينة.

ونوه مسئولون محليون وسكان بالمدينة بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تواصل جهودها الإنسانية والاغاثية للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة مايمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا وانقطاعات مستمرة.