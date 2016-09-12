الجامعة العربية تصف التشريع الأميركي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالمعيب

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال أبو الغيط في بيان صحافي اليوم " إن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".

وأكد البيان الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الاٍرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

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