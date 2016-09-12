133 قتيلا وحوالي 400 مفقودا بفيضانات كوريا الشمالية

قتل 133 شخصا وفقد 395 آخرين بسبب الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق كوريا الشمالية.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة أوشا عن ارقام كورية شمالية رسمية ان حوالى 107 آلاف شخص اضطروا لاخلاء منازلهم بسبب فيضان نهر تومين الذي يشكل جزءا من الحدود بين كوريا الشمالية والصين وبين كوريا الشمالية وروسيا في جزء آخر.

وحسب الامم المتحدة فقد ألحقت الفيضانات اضرارا في اكثر من 35 الف منزل دمر 69% منها كما تضرر 8700 مبنى بسبب ارتفاع مستوى المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة وغطت المياه حوالى 16 الف هكتارا من الاراضي الزراعية وان 140 الف شخص يحتاجون الى مساعدة عاجلة.