نائب الرئيس اليمني يؤكد نجاح خطة تحرير مناطق في مأرب من الانقلابيين

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نجاح الخطة العسكرية الخاصة بتحرير المناطق الواقعة تحت نفوذ الانقلابيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عنه قوله ان قوات الجيش والمقاومة المسنودين بقوات التحالف العربي تمكنت من إلحاق خسائر فادحة وهزيمة بالانقلابيين في المواقع التي يحتلونها في مأرب مشيرا الى أن الجيش والمقاومة حققوا انتصارات ميدانية تمثلت في تحرير عدد من المواقع ودحر الميليشيات الانقلابية منها، مشددا على أن اعتداءات وجرائم الانقلابيين لن تذهب هدرا وأن الانتصار سيكون حليف اليمنيين الحالمين بتحقيق الدولة الاتحادية.