إصابة سيدة سعودية وطفلها بنجران إثر سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية

أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالسعودية المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني عن إصابة مواطنة سعودية وطفلها بمنطقة نجران إثر سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المتحدث أن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغا عند الساعة 5:50 من مساء اليوم عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على منزل بمدينة نجران مما نتج عنه إصابة مواطنة سعودية وطفلها البالغ من العمر عام ونصف العام حيث تم نقلهما للمستشفى للعلاج .

وأوضح المتحدث أن الجهات المعنية باشرت بتنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.