مشادة كلامية أميركية ــ صينية تسبق قمة الـ 20

نشبت مشادة كلامية على مدرج الطائرات بين مسؤول صيني ومستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، أمس، ما دفع جهاز المخابرات إلى التدخل في جدال غير معتاد.

فبعد قليل من هبوط طائرة الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مدينة هانغتشو بشرق الصين، لحضور قمة مجموعة الـ20، حاول مسؤول صيني منع رايس من السير نحو موكب السيارات، لأنها عبرت منطقة مخصصة لوسائل الإعلام، وتحدث معها بلهجة غاضبة قبل أن يتدخل أحد ضباط المخابرات.

وردت رايس على المسؤول الصيني، لكن ما قالته لم يكن مسموعاً للصحافيين الذين كانوا يقفون تحت جناح طائرة الرئاسة الأميركية. ولم يتضح إن كان المسؤول الصيني يعلم أن رايس مسؤولة أميركية بارزة وليست صحافية.

وصرخ المسؤول ذاته في وجه مسؤول إعلامي بالبيت الأبيض، كان يعطي تعليمات للصحافيين الأجانب، بشأن مكان وقوفهم وقت تسجيلهم لحظة هبوط أوباما من الطائرة.

وقال المسؤول الصيني بالإنجليزية بغضب «هذه بلادنا.. وهذا مطارنا».

وأصرّ المسؤول الأميركي على السماح للصحافيين بالوقوف خلف خط أحمر، وتمكنوا من تسجيل الفعاليات ولحظة وصول أوباما بلا عائق.