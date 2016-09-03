إحباط محاولة راكب اقتحام كابينة قيادة طائرة مصرية

نجح طاقم طائرة تابعة لشركة "اير كايرو" المصرية مساء أمس، في السيطرة على راكب حاول إقتحام كابينةالقيادة خلال رحلة الطائرة من الرياض إلى برج العرب "شمال غرب القاهرة"، وتسليمه لرجال الأمن فور هبوط الطائرة.

وذكر بيان إعلامى صادر عن وزارة الطيران المدني اليوم: "نجح قائد طائرة إير كايرو رحلة رقم 462 المتجهة من الرياض إلى برج العرب غرب الإسكندرية، وعلى متنها 150 راكبا في الهبوط بسلام بمطار برج العرب الساعة1830(بالتوقيت المحلى)، مساء أمس، بعد محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة".

واشار البيان إلى" أن طاقم الطائرة وفور تأكده من عدم حمل الراكب ــ لم تحدد جنسيته فى البيان ــ ما قد يؤثر على أمن وسلامة الركاب نجح فى التعامل معه والسيطرة عليه بأمان".

وقام قائد الطائرة على الفور بعد السيطرة على الراكب بإبلاغ برج المراقبة وسلطات المطار بتعرض الطائرة لمحاولة إقتحام من أحد الركاب، ما دفع سلطات المطار إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى إستعداداً لهبوط الطائرة والتعامل مع الراكب، وقامت الشرطة بإحتجاز الراكب فور هبوط الطائرة ومباشرة التحقيق معه للوقوف على أسباب الحادث.