"هرمن" يخلف أضراراً كبيرة في فلوريدا

تعرضت ولاية فلوريدا الأميركية لإعصار قوي أطلق عليه اسم "هرمن" صاحبه رياح شديدة وأمطار غزيرة وأسفر عن أضرار جسيمة في عدة مناطق بالولاية وانقطاع للطاقة بمحاذاة الساحل الشمالي الشرقيضرب حسب ما اعلنه المركز الامريكي لمراقبة الاعاصير.

وبلغت سرعة الرياح حوالي 130 كيلومترا في الساعة واقتلعت بعض الأشجار من الطرق وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر.

ولم تبلغ السلطات بعد عن وقوع ضحايا سواء إصابات او وفيات كما أن هذا الإعصار هو الأول في الولاية منذ أكثر من عشر سنوات.

وذكر المركز ان الاعصار هرمن هو من الفئة الاولى وصل إلى منطقة بيغ بيند ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن اكثر من 100 ألف شخص في المنطقة وخاصة عاصمة فلوريدا تالاهاسي.