مقتل لاجئ خلال محاولته حرق زوجته في ألمانيا

لقي رجل في الخامسة والأربعين من العمر حتفه في مركز لإيواء اللاجئين في غرب ألمانيا ، بعدما أضرم ناراً لإحراق زوجته التي أصيبت بحروق بالغة.

ولم تحدد الشرطة جنسية اللاجئ طالب اللجوء، وأوضحت أنه سبق أن اعتدى على زوجته لأنها أرادت تركه. وقام الرجل بإضرام النار لحرقها فأتت عليه ألسنة اللهب ومات، أما هي فقد نقلت إلى المستشفى.

وأصيب في الحادث شخصان آخران أيضاً. واستقبلت ألمانيا مليوناً و100 ألف طالب لجوء العام الماضي، وهي تنتظر 300 ألف آخرين هذا العام.

وإزاء هذا التدفق الكبير، شُنت هجمات على مراكز اللجوء نسبت إلى نشطاء في اليمين المتطرف. وكثيراً ما تقع مشاجرات بين نزلاء هذه المراكز على خلفية نزاعات عرقية او خلافات شخصية.