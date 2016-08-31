تركيا: مذكرات توقيف بحق 35 من العاملين في مجال الإعلام

أفادت تقارير إخبارية تركية بأن الادعاء العام في إسطنبول أصدر مذكرات توقيف بحق 35 من العاملين في مجال الإعلام، من بينهم صحافيون.

ووفقاً لما نقلته وكالة «دوغان» الإخبارية، فإن الصادرة بحقهم المذكرات متهمون بأنهم على صلة بالحركة التابعة للداعية فتح الله غولن.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية تتهم غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة حملة موسعة شملت إيقاف نحو 80 ألف موظف حكومي عن العمل. وجرى احتجاز أكثر من 40 ألف شخص، بينما مثل أمام القضاء وجرى بالفعل اعتقال نحو 20 ألفاً.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من أن شبكة فتح الله غولن «لا تسعى فقط إلى تولي السلطة في تركيا، لكن تحاول أيضاً بلوغ إفريقيا».