«الهلال الأحمر» تنفذ مشروعات تنموية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفذ الهيئة عدداً من المشروعات التنموية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان.

وتتضمن المشروعات مجالات حيوية كالإسكان والصحة والتعليم، وتستفيد منها آلاف الأسر المتضررة في ولايات كسلا والخرطوم ونهر النيل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد تجسد العلاقة المتينة بين الإمارات والسودان، والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتعبر عن عمق الروابط الأزلية بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد تضامن القيادة الرشيدة اللامحدود مع الأوضاع الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات الأخيرة في السودان، كما تجسد سرعة الاستجابة تجاه التداعيات الإنسانية التي خلّفتها الكارثة على حياة الأشقاء هناك.

وأضاف سموه «تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الإمارات كدولة مانحة، بنهجها الإنساني والتنموي تجاه ضحايا الأزمات والكوارث، وتعزيزاً لدورها المتميز في تعزيز القيم والمبادرات التي تحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتساند جهود التنمية في المجتمعات التي تطالها النكبات الإنسانية التي تؤثر في حياة الناس ومصائرهم».

ويغادر الدولة اليوم متوجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وفد من الهيئة للإشراف على تنفيذ المشروعات المقترحة في السودان.