حكومة الوحدة في تونس تتسلم مهامها

تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها، أمس، في تونس خلفاً لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وجرت مراسم لتسليم السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور أعضاء حكومتي الشاهد والصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على «اتفاق قرطاج»، وهي وثيقة تضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب والفساد وانعاش الاقتصاد.

وقال الحبيب الصيد في خطاب بالمناسبة «أتمنى أن تدوم هذه الحكومة، بلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات. أسوأ شيء لهذه البلاد هو أن نغير الحكومة كل عام أو عام ونصف العام».

وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاماً في 18 سبتمبر المقبل، أصغر تونسي يترأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

وتتكون حكومة الشاهد من 26 وزيراً بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.