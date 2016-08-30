«خليفة الإنسانية» توزّع مساعدات إنسانية على 4000 أسرة في كسلا

وزّع فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الإغاثي الموجود في السودان، مساعدات إنسانية وإغاثية على 4000 أسرة متضررة من السيول التي ضربت أجزاء من ولاية كسلا السودانية، منها قرية بركة الترك وخشم القربة ونهر عطبرة وحلفا الجديدة وتلكوك ودبلاويت.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن الفريق وصل إلى المناطق المتضررة بعد رحلة طويلة وشاقة، بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم والهلال الأحمر السوداني وأمانة ولاية كسلا، ووزع المساعدات التي شملت مختلف المواد الغذائية الرئيسة وخيم إيواء، إضافة إلى مستلزمات صحية وغيرها من المواد الإنسانية لمساعدة المتضررين.

وأضاف أن فريق المؤسسة تخطى صعاباً كثيرة للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً منذ وصوله الأربعاء الماضي، وذلك وفق برنامج وضعه لإيصال المساعدات إلى أكثر الأسر احتياجاً.

وأكد المصدر أن هذه المساعدات جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة، انطلاقاً من سياسة القيادة الرشيدة لتقديم العون للأشقاء السودانيين.