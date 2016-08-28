عراك بالأيدي في البرلمان العراقي

اندلع عراك بالأيدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي، أمس، على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي صوّت المجلس بعدم قناعته بأجوبته.

واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إثر اتهامه بملفات فساد.

وبحسب مصدر برلماني، فإن النائب هيثم الجبوري، الذي استجوب الوزير، قدم طلباً لإدراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.

والجبوري رئيس تجمع «الكفاءات والجماهير»، ضمن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

• الجلسة المقبلة للبرلمان ستتضمن تصويتاً على سحب الثقة من الوزير هوشيار زيباري.

وأثار هذا الطلب غضب النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي، ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران، إلى اتهام النائب الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خارجية.

وإثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري، رفع الجلسة مدة نصف ساعة.

وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري، فاندلعت على إثرها مشادة أخرى بين النائب عواطف نعمة، عن ائتلاف «دولة القانون»، والنائب أشواق الجاف، عن كتلة بارزاني، تحول إلى عراك بالأيدي. وبعد فضّ المشاجرة، صوّت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني أن الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتاً على سحب الثقة من الوزير، بحسب مصدر برلماني.

وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري، هو صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل.

وصرف نحو 900 مليون دينار (800 ألف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصّنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية، فضلاً عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.

وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل، اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.