الحوثيون يحاصرون منزل رئيس حكومة الانقلاب الموالي لصالح بعد استقالته

كشفت مصادر عسكرية يمنية وقوع انشقاقات في معسكر «الصمع»، أحد أبرز المجمعات العسكرية لقوات الحرس الجمهوري، الموالية للرئيس المخلوع صالح في مديرية «أرحب»، بمحافظة صنعاء، في وقت احتدمت الخلافات في صفوف الانقلابيين، بعد محاصرة ميليشيات الحوثيين لمنزل رئيس الوزراء المستقيل، عبدالعزيز بن حبتور، الموالي للمخلوع صالح، فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية أن معركة الحديدة ستتم قبل بدء شهر رمضان المقبل، بعد حشد 13 من الألوية العسكرية استعداداً للمعركة.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر أن تسعة من ضباط الألوية التابعة لقوات الحرس في معسكر الصمع، رفضوا تنفيذ توجيهات للمخلوع، وغادروا مقر المعسكر برفقة مجاميع من الجنود، ولفتت المصادر إلى أن الضباط التسعة رفضوا توجيهات المخلوع بقصف قرى قبلية سكنية، تحت مبرر تقديم وجاهات قبلية في هذه القرى دعماً لوجستياً لقوات الشرعية.

في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، إن ميليشيات الحوثي حاصرت منزل رئيس الوزراء الانقلابي، عبدالعزيز بن حبتور، في صنعاء، وفرضت عليه طوقاً أمنياً عقب تقديم استقالته. وتوقعت المصادر أن الهدف من الحصار هو منع بن حبتور من المغادرة أو الفرار.

وكان بن حبتور الموالي لعلي عبدالله صالح قد قدم استقالته، عقب رفض الحوثيين الأوامر الصادرة عنه بشكل مستمر، وعدم تمكينه من صلاحياته، واستخدامه كواجهة فقط.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني أن معركة تحرير الحديدة ستبدأ وتحسم قبل بداية شهر رمضان، من أجل تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحتاجة في المحافظة والمناطق المجاورة لها، التي بدأت مؤشرات المجاعة تظهر فيها، نتيجة منع الانقلاب لوصول تلك المساعدات إليها، واستمرارها في نهب واستغلال هذه المناطق الزراعية ومصائد الأسماك.

وذكرت المصادر أن جميع التجهيزات العسكرية والترتيبات والخطط الخاصة بمعركة تحرير الحديدة واستكمال تحرير الساحل الغربي لليمن استكملت، وفي انتظار قرار بدء المعركة البرية، التي حشدت لها قوات الجيش لواءين من أبناء إقليم تهامة، إلى جانب الألوية المشاركة في جبهات حرض والمخاء، والتي تقدر بـ11 لواءً، فضلاً عن مشاركة قوات التحالف العربي من خلال عمليات القصف الجوي وعبر البوارج البحرية، والإنزال البحري لقوات خاصة بعمليات اقتحام المدن.

وأشارت المصادر إلى أن سيناريو تحرير عدن الخاطف قد يطبق في معركة الحديدة، وسيكون أكثر حذراً من تعرض المدنيين في المدينة إلى خسائر، جراء تمترس الميليشيات في الأحياء السكنية، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

من جانبه، أكد قائد المقاومة في إقليم تهامة، الشيخ مهدي جابر الهاتف، في تصريحات صحافية، استكمال مقاومة الإقليم توزيع عناصرها في جبهات متعددة و«حساسة»، لمساندة الجيش والتحالف في معركة تحرير الحديدة، وذلك لإفشال أي تحرك لعناصر الميليشيات في مناطق متفرقة من الإقليم.

وأكد الهاتف أن تحرير ميناء الحديدة سيقود الى الوصول مباشرة الى أبواب صنعاء لتحريرها، كون الميليشيات تعتبر ميناء الحديدة شريانها الرئيس الذي يمدها بالمال والسلاح، وأن هناك استعدادات كبيرة من قبل الجيش ودول التحالف العربي لتحرير إقليم تهامة بالكامل.

وفي الحديدة أيضاً، قال مصدر محلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن عشرات السجناء والمعتقلين أصيبوا بجراح خطرة، عقب قيام عناصر الميليشيات بإطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر أول من أمس، على خلفية احتجاجاتهم على الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحقهم.

وأوضح المصدر، أن عشرات السجناء والمعتقلين في سجن الحديدة المركزي، نفذوا وقفة احتجاجية رفضاً لممارسات وانتهاكات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وممارسة سياسة التجويع وتعذيب الكثير منهم بطرق وحشية.

وأكد المصدر أن عشرات السجناء الموجودين في السجن المركزي بمدينة الحديدة حالياً هم من المختطفين والمخفيين قسراً، على خلفية قضايا سياسية وخلافات مع قيادات الميليشيات في المدينة.

يأتي ذلك في وقت تستعد القبائل اليمنية لبدء مشاركتها القتال إلى جانب الجيش والشرعية لتحرير مناطقهم، الذي تجسد في إعلان قبائل بني مطر رفضها إرسال أبنائها إلى الجبهات القتال في صفوف ميليشيات الحوثي، وأكدت أنها ستبدأ في تحرير مناطقها الواقعة غرب العاصمة من عناصر الحوثي.

وأكدت مصادر ميدانية في تعز تمكن الجيش من التقدم في المدينة نحو شارع الستين الشمالي، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات خلفت 34 قتيلاً، وعشرات الجرحى من عناصر الميليشيات.

وكانت مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في منطقتي الزانخ والزبية بشارع الخمسين غرب المدينة، ودمرت دبابة وعربة عسكرية تحمل مضاداً للطائرات، في حين تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة استطلاع صغيرة للميليشيات في الجبهة الشرقية للمدينة.

وفي جبهات نهم شمال شرق صنعاء، تمكنت قوات الجيش والمقاومة بمساندة مقاتلات التحالف، من التقدم نحو مناطق المدفون، وملح، والقتب من جهة ميسرة الميسرة، بعد معارك عنيفة مع الميلشيات، التي تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها.

كما أكدت مصادر ميدانية وصول تعزيزات جديدة للجيش إلى جبهات نهم، تضم عدداً كبيراً من العربات العسكرية والمسلحين والذخائر، تم الدفع بها إلى جبهة جبل الجبيل في منطقة ملح، التي تقود مباشرة إلى الطريق المؤدي إلى نقيل بن غيلان الاستراتيجي.

وكانت مقاتلات التحالف شنت سلسلة من الغارات المساندة للجيش استهدفت مواقع الميليشيات في مسورة، ومحلي، والقتب، والمدفون، وخلقة نهم، ونقيل بن غيلان، ومناطق أخرى استهدفت تجمعاً لهم في منطقة قطبي بمديرية نهم.

من جهة أخرى، أكد بيان صادر عن تجار العاصمة أن جماعة الحوثي تصر على فرض رسوم جمركية على الواردات والسلع في منافذ المدن الرئيسة، معتبرة تلك الخطوات تشكل كارثة حقيقية على معيشة المواطنين القاطنين في المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات الأخيرة من قبل الميليشيات في مداخل المدن، تشكل إعاقة لحركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية، كما تعد خطوة تصب في خانة التشطير وانفصال البلاد.

وفي شبوة، لقي عدد من قيادات الميليشيات مصرعهم في معارك عنيفة في جبهة بيحان الساق والدقيق، بينهم القائد العسكري لجبهة بيحان الساق زيد حسين القاسم الملقب أبوربيع، وقائد المجموعات الهجومية أبوحمزة الآنسي.

وكانت مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع الميليشيات في جبل جندلة، أدت إلى تدمير عربة عسكرية في المنطقة، ومصرع من كانوا على متنها، كما دمرت مخازن أسلحة غرب مدينة بيحان.