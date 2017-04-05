2258 حالة انتهاك بالألغام ارتكبها المتمردون في 15 محافظة يمنية

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية 2258 حالة انتهاك، بسبب الألغام التي زرعتها في 15 محافظة منذ انقلابها على الشرعية.

وقال التحالف في تقريره بعنوان «الألغام القاتل الخفي»، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، الذي يصادف الرابع من أبريل، تحت شعار «تلبية احتياجات الناس محور العمل»، انه وثق 2258 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث، وان الأضرار تنوعت بين قتل وإصابات، وتفجير منشآت، وتفخيخ مركبات وجسور ومزارع وآبار.

وأضاف أن «زراعة الألغام توزعت على 15 محافظة يمنية، وهي تعز، مأرب، البيضاء، لحج، عدن، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، شبوة، صعدة، حجة، ذمار».

وأوضح انه وثق 615 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام في المحافظات المذكورة، بينها 101 حالة قتل تعرض لها أطفال دون سن الـ16، و26 حالة قتل من النساء، في حين بلغ عدد القتلى المدنيين 533 شخصاً، مقابل 82 حالة قتل في أوساط العسكريين. وذكر أن فريق التحالف وثق 924 حالة إصابة جراء انفجار الألغام، بينها 160 حالة تعرض لها أطفال، و36 حالة تعرضت لها النساء.