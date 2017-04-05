كشفت إحصائية محلية عن مصرع 348 من عناصر الحوثي خلال مارس الماضي، ونقلت الإحصائية عن وسائل إعلام حوثية، أن القتلى سقطوا في 13 محافظة، تصدرتها صنعاء بـ89 قتيلاً، تلتها محافظة حجة بـ62 قتيلاً، ثم أمانة العاصمة بـ55 قتيلاً. وحلت محافظة ذمار بالمرتبة الرابعة بـ47 قتيلاً، تلتها محافظة الحديدة بـ28 قتيلاً.

وفي إب، بلغ عدد قتلى ميليشيات الانقلابيين، خلال الشهر الماضي، 27 قتيلاً، و17 قتيلاً من عمران، وتسعاً من المحويت، وخمسة في صعدة، وثلاثة في ريمة، ومثلهم في البيضاء، وقتيلين في تعز، وقتيلاً واحداً في مأرب.