عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع «الرباعية» بشأن اليمن

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن، الذي عُقدَ في مدينة بون بألمانيا.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ووزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، ووزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، إضافة إلى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، المبعوث الأممي إلى اليمن، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتمت خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لحل الأزمة اليمنية.