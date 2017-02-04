مقتل 4 وإصابة 20 نزيلاً برصاص الانقلابيين في سجن صنعاء المركزي

أكد شهود عيان في منطقة الجراف القريبة من السجن المركزي في شمال العاصمة صنعاء، اندلاع أعمال شغب وحرائق وإطلاق نار داخل أسوار السجن، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة 20 نزيلاً برصاص الانقلابيين، ظهر أمس، على خلفية اعتداء حراس السجن على والدة أحد المساجين.

وذكروا أن قوات أمنية ومسلحين يتبعون الميليشيات الحوثية وصلوا إلى المنطقة، عقب تبادل لإطلاق النار في محيط السجن بين الحراسة ومسلحين مدنيين، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل السجن، موضحين أسباب الشغب بأنه ناتج عن اعتداء عناصر الميليشيات الحوثية المسيطرة على السجن، على إحدى أمهات المساجين أثناء زيارتها لابنها، الأمر الذي أثار حفيظة المساجين وقاموا بالاحتجاج.

وأكدوا أن المساجين المحتجين قوبلوا بالقمع والضرب وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإصابة 20 من النزلاء، وهذه المرة الثانية في أقل من عام التي تحدث فيها أعمال شغب وحرائق ومواجهات داخل السجن، نتيجة القمع ومنع الخدمات عن المساجين.