الجيش اليمني يحرر «مدفون» صنعاء و«سميط» البيضاء

تمكنت القوات المسلحة اليمنية في جبهات صنعاء والبيضاء من إحراز تقدم عسكري بالسيطرة على مواقع جديدة، منها المدفون في صنعاء، وموقع السميط في البيضاء، فيما تواصلت المواجهات في بقية الجبهات، وسط حالة من السخط والغضب الشعبي في العاصمة صنعاء ضد الانقلابيين، نتيجة تسببهم في إغلاق ميناء الحديدة، الذي تأتي منه الواردات والسلع، عقب استهدافهم فرقاطة سعودية، بينما أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، أمس، استشهاد جندي جراء تعرض إحدى النقاط الحدودية في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قبل عناصر حوثية.وفي التفاصيل، تمكنت قوات الجيش اليمني في نهم شمال شرق العاصمة صنعاء من السيطرة على منطقة المدفون على الطريق الرابط بين مأرب - وصنعاء باتجاه منطقة محلي ونقيل ابن غيلان الاستراتيجي، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات سقط فيها العديد من القتلى والمصابين.

وذكرت مصادر في المقاومة، أن الجيش تمكن من تأمين عدد من المناطق المحيطة بمنطقة المدفون التي باتت بأيدي الشرعية، وأن المعارك انتقلت إلى محيط منطقة محلي على الطريق الرئيس الرابط بين مأرب وصنعاء، الذي تم تأمين أجزاء كبيرة منه.

وأكدت المصادر أن التقدم باتجاه المدفون جاء عقب تطهير منطقة القتب غرب المدفون من الميليشيات، التي فرت من مواقعها وخلفت أسلحتها وجثث قتلاها وراءها، وسط حالة من الانهيار الكبير وعدم الرغبة في القتال، بعد اتهام عناصرها بالتقصير والخيانة من قبل قيادتهم في ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة حالة من السخط والغضب الشعبي تجاه الميليشيات التي تسببت في إغلاق ميناء الحديدة بعد استهدافها بعملية إرهابية فرقاطة سعودية، ما اعتبره المجتمع الدولي تهديداً للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتم على اثره إغلاق ميناء الحديدة واعتباره منطقة عسكرية، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع الاستهلاكية التي باتت نادرة في المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب والأدوية في صنعاء والمدن التي تسيطر عليها الميليشيات بنسبة 400%، خصوصاً أن تكاليف النقل من موانئ أخرى في جنوب اليمن وعلى الحدود مع سلطنة عمان مكلفة جداً، الأمر الذي ينذر باندلاع «ثورة الموت» وليس ثورة «الجياع» ضد الميليشيات.

وفي البيضاء، تمكنت المقاومة في منطقة قيفة بقضاء رداع غرب المحافظة من السيطرة على موقع عسكري في مديرية القريشية، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر محلي أن «رجال المقاومة تمكنوا من تطهير موقع السميط في بلاد آل الجوف بقيفة رداع بالكامل بعد اشتباكات عنيفة ضد الحوثيين بمختلف الأسلحة». وأفاد المصدر بأن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى، فيما لاذ آخرون منهم بالفرار.

وفي تعز، تمكن الجيش من صد هجمات متفرقة للميليشيات على مواقع عدة في غرب وجنوب المحافظة، والتي استغلت عملية صرف مرتبات الجيش والأمن من قبل الحكومة الشرعية، فيما تواصلت عمليات تأمين منطقة المخاء ومينائها الاستراتيجي في الساحل الغربي. وذكر الناطق الإعلامي لجبهة حيفان جنوب المحافظة، سهيل الخرباش، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجيش تمكن من صد هجوم واسع للميليشيات على مواقعهم في المفاليس بحيفان، ما أسفر عن مصرع وإصابة سبعة من الميليشيات واستشهاد اثنين من قوات الجيش الوطني.

وذكرت مصادر ميدانية أن قيادة الجيش في جبهة الكدحة تمكنت من أسر القيادي الحوثي سيف علي طربوش، قائد الميليشيات الحوثية في جبهة الكدحة، وعدد من مرافقيه في عملية نوعية شرق الوازعية.

في الأثناء، أعلنت قوات الجيش، في إطار عملية «الرمح الذهبي» في الساحل الغربي، السماح لمقاتلي الميليشيات المحاصرين في وسط المخاء بالخروج بعد إلقاء أسلحتهم، وتسليم أنفسهم طواعية من دون قتال ولهم الأمان، وذلك بعد أن خذلتهم قيادتهم وجعلتهم يواجهون الموت، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى إعلانها السماح لهم بتسليم أنفسهم بعد إلقاء السلاح.

وفي الحديدة، أعلنت قوات التحالف والسلطات الجيبوتية تحويل خط الملاحة من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن الدولي، واعتبار ميناء الحديدة منطقة عسكرية محظورة، عقب استهداف الميليشيات الانقلابية الفرقاطة السعودية. وكانت مقاتلات التحالف العربي أتت على مواقع الميليشيات وثكناتهم العسكرية في سواحل الحديدة، على مدى اليومين الماضيين.

ووصفت مصادر محلية في الحديدة الغارات والعمليات التي تشنها مقاتلات وبوارج التحالف على مواقع الميليشيات في الحديدة بـ«الإعصار المدمر» الذي أحرق الميليشيات.