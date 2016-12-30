مجلس نقابات التدريس في الجامعات اليمنية يقرّ خطوات تصعيدية جديدة

أكدت رئيسة المجلس التنسيقي الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية في اليمن، الدكتورة ابتسام الأصبحي، أن التصعيد سيعمّ الجامعات الحكومية كافة، للمطالبة بصرف الرواتب، بعد إقرار المجلس خطوات التصعيد الموحد في الجامعات الحكومية، التي ستبدأ بعد غد، الذي يصادف بداية السنة الميلادية الجديدة 2017. وقالت في تصريح صحافي إن هذه الخطوات ستبدأ برفع الشارات الحمراء والإضراب الجزئي حتى تصل للإضراب الشامل، خلال أسبوع، في حالة عدم تنفيذ المطالب التي قالت إنها تتمثل في صرف الرواتب المتأخرة، وتصحيح ووقف المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية كافة، والإفراج عن المعتقلين من أعضاء هيئة التدريس. وأوضحت الأصبحي أنه تم إعلان هذه الخطوات التصعيدية قبل فترة زمنية كافية، لإتاحة فرصة كافية للقائمين على الأمر بتدارك الموقف.