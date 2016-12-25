إصابة سعوديين بسقوط مقذوف عسكري للميليشيات

أصيب مواطنان سعوديان بسقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على مدينة الطوال جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، أول من أمس، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، على أحد المنازل بمحافظة الطوال، وأسفر عن إصابة مواطن وشقيقته.

وأشار القحطاني إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

