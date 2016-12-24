الميليشيات تشنّ عمليات دهم واعتقال

تعيش ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في صنعاء حالة من التوتر الشديد، نتيجة الانتصارات الأخيرة في نهم وقرب الجيش من المدينة، وقامت بعمليات دهم واعتقالات في صفوف المواطنين، الذين تتهمهم بمساندة الشرعية، فضلاً عن حالة التشنج الذي يعيشها أنصارها.

ففي عمران، الواقعة شمال العاصمة، شنت الميليشيات الانقلابية حملة اختطافات واسعة في منطقة نجر، جنوب المحافظة للمرة الخامسة في أقل من شهر. ووفقاً لمصادر محلية بالمنطقة، اقتحمت الميليشيات بعدد من العربات العسكرية، ودهمت المنازل وقامت باختطاف تسعة من أبناء منطقة نجر.

وفي إب، قالت مصادر محلية إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح اقتحموا منزل أحد التجار، بعد محاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل بمدينة إب.

وأضافت المصادر أن حملة مسلحة من أربع عربات وعليها العشرات من المسلحين، وصلت إلى صلبة السيدة أروى بمديرية الظهار، وحاصرت الحي بهدف اقتحام أحد المنازل فيه. والمنزل الذي تم اقتحامه يعود للتاجر عبده علي العودي، وهو أحد الصرافين في المدينة، وعقب ذلك خطفوا نجله، دون أن يوردوا الأسباب.