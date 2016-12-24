واشنطن قتلت 28 عنصراً من «القاعدة» في اليمن خلال أقل من 3 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أول من أمس، أن الولايات المتحدة قتلت 28 عنصراً من تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، خلال تسع غارات جوية في اليمن منذ أواخر سبتمبر. ووقعت الغارات الجوية بين 23 سبتمبر و13 ديسمبر الجاري، وفق ما أوضحت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية، جوش جاك، في بيان يفصّل تواريخ ومواقع الغارات، إن «القاعدة في جزيرة العرب تنظيم إرهابي له تاريخ من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها».

وأضاف أن بين هذه الهجمات «محاولة تفجير طائرة تجارية أميركية في يوم عيد الميلاد في 2009، والهجوم على مكاتب (الصحيفة الفرنسية الساخرة) شارلي إيبدو في باريس».

وكان عمر فاروق عبدالمطلب حاول تفجير نفسه في طائرة أميركية يوم عيد الميلاد 2009 بمتفجرات أخفاها في سرواله. ولم يكشف المسؤولون الأميركيون أسماء الأشخاص الذين قتلوا.

واستفادت التنظيمات المتطرفة كـ«القاعدة» و«داعش»، من الحرب الدائرة في البلاد بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي، والميليشيات الانقلابية، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن. ويشهد اليمن حرباً فرضتها الميليشيات على البلاد منذ أكثر من 20 شهراً، أوقعت أكثر من 7000 قتيل، ونحو 37 ألف جريح.