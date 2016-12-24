الميليشيات تدفع ضباطاً كباراً إلى العمل بالأجر اليومي

دفعت سياسة التهميش والإقصاء ووقف الرواتب التي تمارسها الميليشيات الانقلابية في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها ضد العسكريين في قطاعات مختلفة، ومنها قوات الدفاع الجوي، إلى لجوء عدد من ضباط تلك القوات، إلى البحث عن عمل بالأجر اليومي، والالتحاق بطابور الباحثين عن العمل في مجالات البناء، الذين يصطفون في شوارع العاصمة.

وكشف أحد ضباط القوات الجوية، الذي يحمل رتبة عقيد، عن الفاقة التي وصل إليها عدد كبير من الضباط من زملائه، ومن قطاعات عسكرية أخرى في العاصمة، المعتمدين على رواتبهم فقط، ما دفعهم إلى الوقوف بشكل يومي مع العمال الباحثين عن عمل بالأجر اليومي في شوارع المدينة في منطقة باب اليمن، لعلهم يحصلون على من يمنحهم عملاً في أي مجال لا علاقة له بمهنهم، كالسباكة وتشطيب مبانٍ وحفر أساسات، ونقل الإسمنت والخرسانة، وغيرها من الأعمال اليدوية، بعد أن منعت الميليشيات صرف رواتبهم من خمسة أشهر.

وقال إنهم وجدوا أنفسهم أمام مأساة كبرى بعدم قدرتهم على توفير قيمة الوجبات اليومية لأسرهم، ما دفعهم إلى البحث عن عمل يومي، وخلع الزي العسكري، لستر عوائلهم، مؤكداً استعداده مع عدد كبير من العسكريين للالتحاق بقوات الشرعية في حال تم صرف المرتبات وفقاً للكشوف الجديدة التي توافق مخرجات الحوار الوطني أو غيرها.وأضاف «إذا صدقت الشرعية في الصرف، فنحن جاهزون للانتقال إلى المناطق العسكرية التابعة للشرعية، كل حسب تخصصه ومنطقته»، لكنه أردف قائلاً «هناك عدم ثقة بمن بقوا في صنعاء أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، ويحتاج الأمر إلى تعريف بنا من قبل القيادات العسكرية من الزملاء الملتحقين في ركب الشرعية».