المخلافي يشيد بجهود مصر الداعمة للشرعية في اليمن

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، خلال لقائه أمس في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره المصري، سامح شكري، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، والجهود لاستعادة مسار التسوية السياسية في بلاده، حيث أشاد المخلافي، خلال اللقاء، بالدور المصري الداعم للشرعية في اليمن، وكذلك دور مصر الفاعل والداعم عبر مندوبها في مجلس الأمن.

واستعرض اللقاء المساعي الحالية في العملية السياسية والصعوبات والعراقيل التي تضعها الميليشيات الانقلابية، أمام الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وكذلك الجهود المبذولة لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها اليمن.

وأكد الوزيران المخلافي وشكري ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية في إطار المرجعيات الأساسية المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لخروج اليمن من أزمته الراهنة.

وطالب المخلافي نظيره المصري باستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم موقف الشرعية اليمنية في مجلس الأمن، لما باتت تمثله عضوية مصر غير الدائمة في المجلس من دعم للمواقف والحقوق العربية، مبدياً استعداد اليمن على المستويات كافة للتعاون والتنسيق المشترك مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

من جهته، أكد الوزير المصري على العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين اليمن ومصر، وحرص بلاده على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مشدداً على ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اليمنية ووحدة اليمن وسلامتها الإقليمية، وشرعيتها ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وشدد شكري على أن الحوار والحل السلمي هو الخيار الحقيقي لتسوية الأزمة اليمنية. وأبدى استعداد بلاده للاستمرار في تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين المقيمين والزائرين لمصر.