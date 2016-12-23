قيادات حوثية تختلس 16 مليار ريال من أرصدة «الداخلية»

كشفت مصادر إعلامية يمنية في العاصمة صنعاء عن جريمة اختلاس أبطالها قيادات حوثية، تم فيها اختلاس مبلغ 16 مليار ريال من أرصدة وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات منذ سبتمبر 2014.

وتناولت المصادر القضية بالمستندات والوثائق التي كشفت أن مشرف الميليشيات الحوثية في وزارة الداخلية، المكنى «أبوحمزة»، والمسؤول المالي فيها عبدالكريم الدمشقي، نسقا مع محمد الدمشقي وإبراهيم الخربي، وهما المسؤولان في الشؤون المالية للوزارة، وكذلك جهات في الهيئة العامة للبريد التي يتم من خلالها صرف مرتبات منتسبي الداخلية، لتقاسم المبالغ التي هي عبارة عن رواتب ومستحقات الجنود والضباط الذين يقطنون في المحافظات الجنوبية وتعز ومأرب والجوف.