اتهام الميليشيات باغتيال صحافي استقصائي تناول قضايا النفط والسلاح

دعت وزارة الإعلام الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، إلى سرعة التدخل لنقل جثمان الصحافي محمد عبده العبسي إلى مدينة عدن لتشريح جثته، بعد شكوك حول اغتياله بصنعاء. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «الصحافي العبسي، الذي كان يعمل في واحدة من مؤسسات الوزارة قبيل الانقلاب، كان يعمل على تحقيقات استقصائية في أيامه الأخيرة، تتناول قضايا خطيرة ووثائق تدين الانقلابيين، خصوصاً تلك التي تتعلق بالنفط والسلاح».

وأكد البيان أن التحقيقات الاستقصائية، التي نشرها العبسي في مدونته، أخيراً، تتعلق بالسوق السوداء للنفط والغذاء، وتكشف أن إجراءات الانقلابيين هي التي تقف وراء حصار اليمنيين في الداخل.

وجددت الوزارة تأكيدها ضرورة أن يحظى حادث وفاة «العبسي» الغامض والمفاجئ بتحقيق عادل ومنصف، بعيداً عن مكان حدوث الوفاة، وضغوط النافذين في سلطات الانقلاب.

كما طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة العبسي، وأوضح عضو مجلس النقابة، نبيل الأسيدي، أن النقابة لا تستبعد تعرض العبسي لعملية اغتيال، خصوصاً أن هناك شبهات ولغطاً كبيراً، حول ملابسات الوفاة المفاجئة للزميل العبسي، الذي عرف بكشفه للكثير من قضايا الفساد.