مقتل 81 انقلابياً.. بينهم قيــــــــادات بارزة في معارك مع قوات الشرعيـــــة بتعز

قتل 81 انقلابياً بينهم قيادات بارزة، في معارك بين قوات الشرعية اليمنية من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من جهة أخرى، في محافظة تعز، فيما قال مصدر عسكري إن المرحلة الراهنة هي مرحلة تطهير وتأمين المحافظات والمناطق المحررة، من الخروقات الأمنية وعمليات بقايا الانقلابيين فيها، حيث يشن الجيش عمليات أمنية واسعة، في حين تواصلت المعارك والغارات الجوية ضد الميليشيات في أكثر من جبهة.

وفي التفاصيل، تواصلت المعارك بين الجيش من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى في جبهات تعز، وتركزت بشكل كبير في الجبهة الشرقية للمدينة، التي تمكنت فيها قوات الشرعية من الوصول إلى محيط معسكر التشريفات في منطقة الكمب، بعد تأمينها عدداً كبيراً من المباني المحيطة بالمعسكر، والشوارع المؤدية إليه.

وذكر مصدر ميداني في الجيش بتعز أن المعارك تدور حالياً في محيط المعسكر، وعلى أسوار القصر الجمهوري، وسط استماتة كبيرة من الميليشيات للدفاع عن تلك المناطق، التي تعد ثكنات عسكرية، وتضم مخازن أسلحة، وتعد رمز الحكم في المدينة، وفي حال سقوطها تكون تعز على بعد مسافة قصيرة من فك الحصار، وإنهاء وجود الميليشيات فيها.

وأشار المصدر إلى أن الجبهة الشرقية تشهد معارك عنيفة مع الميليشيات منذ يومين، أسفرت عن تطهير أحياء كثيرة، في حين تتحدث الأنباء عن مقتل 81 انقلابياً بينهم قيادات بارزة، منها حسين علي اليعري المكنى (أبو حسام)، الذي تلقى تدريبات خاصة على يد الحرس الثوري الإيراني، والذي ينتمي إلى منطقة عنس بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

كما تم إحراق ثلاث عربات عسكرية في محيط القصر، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى قصف أحياء المدينة بمختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر عسكري بقوات الشرعية، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجيش الوطني، وأجهزة الأمن التابعة للشرعية، تعطي أولوية قصوى في المرحلة الراهنة لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، والتي تبذل فيها جهوداً كبيرة بالتعاون مع الإمارات، من أجل تطهيرها من عناصر الإرهاب، وبقايا مخلفات الانقلاب التي تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية في تلك المناطق.

وأشار المصدر إلى أن الشرعية ممثلة بالرئاسة والحكومة، التي استقرت، أخيراً، في المناطق المحررة بالعاصمة المؤقتة عدن أو في مأرب، تعمل بكل طاقاتها لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بالتعاون مع دول التحالف، وعلى رأسها الإمارات التي أعادت تأهيل المباني الأمنية والشرطية، وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة لممارسة عملها، من أجل تفويت الفرصة أمام الإرهاب والانقلابيين، لإفشال جهود الشرعية في تأسيس المرحلة الأولى من بناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة.

وأوضح أن العمليات الأمنية، وإعادة تأهيل كوادر الجهاز الأمني، الذي دمرته الميليشيات وسطت على قاعدة البيانات الخاصة به، تجري على قدم وساق في جميع المناطق المحررة، إلى جانب القيام بعمليات ملاحقة ومتابعة العناصر المشتبه في تعاونها مع الإرهاب والانقلاب على حد سواء، وقد تم إعطاؤها الأولوية من قبل الرئاسة والحكومة والتحالف، لتأمين المصالح العامة والخاصة، وتوفير بيئة استقرار كي تتمكن القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والاستثمارية من العودة إلى العمل بالشكل المطلوب.

وفي جبهة الأقروض بمديرية المسراخ بجبل صبر، تمكنت قوات الجيش بمساندة أهالي المنطقة من طرد الميليشيات، التي حاولت التقدم والتمركز في مناطق تبة الرضعة وجبل الهوبين، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع سبعة وإصابة 10 من الميليشيات، وفقاً لإحصائية المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وفي مديرية نهم شمال شرق صنعاء، تمكنت مقاتلات التحالف من استهداف تعزيزات عسكرية للميليشيات، بالقرب من مفرق أرحب وسد بني بارق والتباب السود غرب جبل المناورة، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الآليات، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت بشكل مكثف مواقع الميليشيات، في مناطق الغيل ورماحة وقرية محلي ووادي العصرات وبني حجيل في نهم أيضاً، كما قصفت معسكر جبل الطويل في مديرية بني حشيش شرق العاصمة، واستهدفت بأربع غارات مخازن أسلحة للميليشيات، في جبل نقم شرق العاصمة.

وفي صعدة، شاركت مقاتلات الأباتشي، التابعة للتحالف العربي، في المعارك الدائرة في جبهتي كتاف وباقم، وقامت بعمليات نوعية في الخطوط الأمامية في جبهة مندبة في باقم، وفي مثلث اليتمية الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة بمديرية كتاف.

وأكدت مصادر عسكرية في صعدة أن الأباتشي حولت مواقع وثكنات الميليشيات إلى كرات من نار، حيث قضت على القناصة والمتمترسين في تلك المناطق، ما دفع زملاءهم إلى الفرار وترك الجبهات، مخلفين وراءهم عتادهم العسكري وجثث قتلاهم.

وكانت مصادر محلية في صعدة أكدت مصرع القائد العسكري، في القوات الخاصة الموالية للمخلوع صالح، العقيد عبدالخالق صالح محمد البياضي، في غارة لمقاتلات التحالف في صعدة السبت الماضي، والبياضي ينتمي إلى منطقة «دار سلم» بمديرية سنحان، جنوب صنعاء.

وفي الجوف، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تدمير مدرعة للميليشيات، بمنطقة العقبة شمال مديرية الحزم عاصمة المحافظة، بعد استهدافهم المنطقة التي تتمركز فيها تلك الميليشيات بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للشرعية، واصلت تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي خلفتها الميليشيات في المناطق المحررة بالجوف، حيث تم تفكيك ما يقارب ست عبوات ناسفة، وعدد من الألغام محلية الصنع، وأخرى صناعة روسية 57 مضادة للدروع، زرعتها الميليشيات في عدد من المواقع قبل دحرها.

وفي البيضاء، واصلت الميليشيات دفعها تعزيزات عسكرية إلى جبهات الزاهر آل حميقان، التي تمكنت فيها المقاومة من السيطرة على جبل الكساد أخيراً، وذلك بهدف استعادة الجبل والتمركز فيه، لإشرافه على مناطق عدة في البيضاء ولحج وأبين.

وفي الضالع، قصفت الميليشيات معسكر الصدرين التابع للشرعية في الضالع بمختلف أنواع الأسلحة، بهدف التقدم نحو مواقع الجيش والمقاومة، التي ردت على الهجوم وكسرت الزحف تجاه المعسكر.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تنفيذ عملية نوعية ضد موقع عسكري للميليشيات، في منطقة العوابل بمديرية جبن، حيث أسفرت عن مقتل أربعة وإصابة ستة آخرين.

وكانت الميليشيات قصفت محيط مدينة دمت وقرى اللكمة والثماد في أطراف مريس بالمدفعية الثقيلة، وردت عليها قوات الشرعية بقصف مواقعهم في القطاع الغربي للجبهة، والذي يضم معسكراً تدريبياً للميليشيات في قرية المعصر.

وفي إب، تواصلت الخلافات بين طرفي الانقلاب في المحافظة، وتصاعد إلى حد القيام بعمليات تصفية لقياداتهم، والاستيلاء على أراضي وممتلكات الغير، والتي كان آخرها قيام الحوثيين باعتقال المحامي علي محمد ناصر بدير، وهو أحد الموالين للمخلوع صالح، من أمام مبنى إدارة أمن يريم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي الحديدة، واصلت مقاتلات التحالف قصفها مواقع الميليشيات في المحافظة، مستهدفة معسكر الدفاع الساحلي في الجبانة، ومطار الحديدة، وتجمعات للميليشيات المتخصصة في عمليات تهريب الأسلحة، في جزيرة كمران على ساحل البحر الأحمر. كما شنت أربع غارات على مواقع الميليشيات في صحراء ميدي بمحافظة حجة.