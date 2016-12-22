أبوالغيط يؤكد دعم «الجامعة» للحكومة اليمنية الشرعية

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال استقباله، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن، عبدالملك المخلافي، دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية، تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

كما جدد دعم مساعي الحكومة اليمنية لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، في إطار الموقف الثابت للجامعة العربية، الذي ينطلق من ضرورة أن تتأسس أي تسوية في اليمن على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216، واحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها، والمتمثلة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، على أن تتوقف الميليشيات الانقلابية عن القيام بأي عمليات عسكرية أو خطوات تصعيدية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة لإقرار التسوية السياسية المنشودة في اليمن.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، بأن المخلافي عرض، خلال اللقاء، لأهم نتائج الاتصالات التي جرت أخيراً في هذا الصدد، بين الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة اليمنية والحكومة الشرعية لدور الجامعة العربية، في التعامل مع الأزمة اليمنية ومتابعتها.

كما حرص الأمين العام على الإشارة إلى أن الجامعة العربية، ستستمر في التواصل مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكي يوالي اطلاعها بشكل دوري على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف، وذلك باعتبار أن دور الجامعة لا غنى عنه في التعامل مع مختلف الأزمات العربية، ومع التأكيد على أهمية أن تشارك الجامعة في متابعة المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية، متى تم استئنافها.