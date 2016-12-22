مقتل عناصر في «القاعدة» بشبوة

لقي عدد، من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مصرعهم في غارة جوية استهدفت مركبة كانت تقلهم في ضواحي مديرية عزان، التي كانت معقلهم بمحافظة شبوة، شرق اليمن.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، التابعة لإدارة أمن عدن، حملة مداهمة لمنزل إرهابي مطلوب أمنياً، إثر معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية من أحد العناصر الإرهابية، التي تم القبض عليها سابقاً.

وعثرت الوحدة، أثناء عملية مداهمة المنزل الكائن في مدينة الممدارة شمال شرق عدن، على حزام ناسف جاهز لعملية تفجير، وعبوات ناسفة، وألغام وأجهزة تفجير عن بُعْد.

وتواصل أجهزة أمن عدن ملاحقة العناصر الإرهابية، ومداهمة أوكارها، لتطهير عدن والمناطق المحاذية لها.