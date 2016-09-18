إضراب في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية بصنعاء

شهدت المؤسسات والمرافق الحكومية والمختلطة في العاصمة اليمنية صنعاء إضراباً وتوقفاً عن العمل لعدد كبير من موظفيها الذين استجابوا لدعوة ما سمي بـ«رابطة موظفي الدولة»، التي أصدرت بياناً، أمس، تطالب فيه جميع الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة والمختلطة بالإضراب العام للضغط على الميليشيات التي تدير العاصمة لصرف مرتبات الموظفين في عدد كبير من الجهات.

وكان موظفون يمنيون دعوا في بيان لهم صادر عما أسموه «رابطة موظفي الدولة»، إلى إضراب شامل في جميع مؤسسات الدولة مع بداية الدوام عقب إجازة العيد، للمطالبة بصرف رواتب متأخرة لعدد كبير من موظفي الدولة عجزت الميليشيات عن صرفها، كما دعوا إلى تحييد البنك المركزي الخاضع لهيمنة الميليشيات الانقلابية والتوقف عن نهب المال العام تحت أي مسمى، في إشارة إلى «المجهود الحربي» الذي تتخذه الميليشيات ذريعة لنهب المال العام وتجار المدينة. واتهم بيان الموظفين الميليشيات بمصادرة مؤسسات الدولة ومواردها الاقتصادية ونهب المال العام من خزينة الدولة، وطالبها بالتوقف عن العبث الإداري والمالي الذي تمارسه في مؤسسات الدولة ونهبها لحقوق الموظفين. وكان محافظ البنك المركزي محمد بن همام حذر أخيراً من «ثورة جياع»، نتيجة عدم قدرة البنك على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه موظفي الدولة.

