العكيمي يتهم الانقلابيين بمحاولة زعزعة أمن الجوف

اتهم محافظ محافظة الجوف، العميد أمين العكيمي، ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمحاولة زعزعة أمن واستقرار المحافظة، من خلال إثارة الفوضى والإخلال بالأمن.

وقال العكيمي، في تصريحات صحافية، إن الأحداث التي شهدتها مدينة الحزم عاصمة المحافظة الأربعاء الماضي، مجرد فقاعات قامت بها خلايا نائمة تتبع الحوثي والمخلوع صالح من أجل خلط الأوراق في الجبهات، مؤكداً أن تلك العناصر قامت بالتخريب في محاولة لزعزعة الأمن.

وأضاف أن من قاموا بمثل هذه الأعمال لا يمثلون قبيلة همدان ذات التاريخ النضالي، التي قدمت عشرات الشهداء والجرحى في سبيل الوطن بل يمثلون أنفسهم، داعياً العقلاء من أبناء قبيلة همدان إلى نبذ مثل هؤلاء المخربين حتى لا يشوهوا تاريخ قبيلة همدان بهذه التصرفات غير القانونية.

وأقدمت عناصر تخريبية أول من أمس، على الاعتداء على عناصر من الجيش والمقاومة في إحدى النقاط الأمنية في مدينة الحزم، وجرت اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسط، وسقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

من جهة أخرى، تفقد محافظ الجوف قوات الجيش والمقامة في مديريات المتون ومديرية المصلوب.

واطلع العكيمي على الروح القتالية التي يتمتع بها الأفراد والضباط من قوات الجيش والمقاومة، مشيداً بما يقدمونه من تضحيات جسيمة من أجل الوطن واستعادة الشرعية. وأكد المحافظ عزم السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية ومن يساندهم من المقاومة الشعبية، على تحرير ما تبقى من المحافظة، ودحر الانقلابيين.