مقتل 6 من «القاعدة» بهجوم طائرة أميركية من دون طيار

قال سكان إن ما يشتبه في أنها طائرة أميركية بلا طيار، قتلت ستة من مقاتلي تنظيم «القاعدة» في محافظة مأرب بوسط اليمن، أول من أمس، في الوقت الذي تواصل واشنطن حملتها ضد المتشددين، الذين استغلوا الحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ 18 شهراً.

وقتل الرجال بقصف لمنزل في منطقة وادي عبيدة القبلية شرقي العاصمة صنعاء.

وتشنّ الولايات المتحدة منذ سنوات ضربات بطائرات من دون طيار ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن، الذي دبر محاولات فاشلة عدة لتفجير طائرات متجهة للغرب، وأعلن المسؤولية عن هجوم على صحيفة شارلي إيبدو في باريس في عام 2015.

واستغل تنظيم «القاعدة» الصراع للسيطرة على أراض في جنوب وشرق اليمن، لكن هجوماً بدأته قوات الحكومة اليمنية بمساندة قوات التحالف في أبريل طرد التنظيم من كثير من البلدات التي سيطر عليها إلى مناطق ريفية وجبلية.