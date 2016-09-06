مباحثات بين البشير وبن دغر حول الدور السوداني في التحالف

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، أمس، رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، وفي اللقاء سلم بن دغر الرئيس السوداني رسالة من نظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، احتوت على معاني الشكر والعرفان للجهود الكبيرة التي تبذلها السودان لنصرة الشرعية والشعب اليمني، من خلال إسهامها الفاعل في التحالف العربي بقيادة السعودية. وثمّن رئيس الوزراء «المواقف الطيبة للسودان من خلال وقوفها إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف، لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة، وما تمر به من أوضاع نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني»، مؤكداً أن السودان خير المناصرين للشعب اليمني، وشريك في معركة الحق ضد الميليشيات الانقلابية. كما استعرض بن دغر، التطورات الميدانية وما آلت إليه أوضاع البلاد جراء الحرب العبثية التي أرادها الانقلابيون لتمزيق اليمن، شاكراً الأدوار الكبيرة التي قدمتها حكومة السودان، والتسهيلات في احتواء اللاجئين اليمنيين، وما توفره من رعاية خاصة للجالية اليمنية والجرحى والطلاب المبتعثين. من جهته، أوضح الرئيس البشير أن الحكومة السودانية تتابع تطورات الأوضاع في اليمن، مؤكداً ضرورة تحقيق السلام والاستقرار، وأن السودان يدعم جهود الأمم المتحدة المستندة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وعبر بن دغر عن شكره للبشير، موضحاً أن الحكومة تسعى دائماً لإنهاء الأزمة اليمنية بالحوار للوصول إلى سلام دائم وشامل. وبعد اللقاء، أجرى بن دغر مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه عن نتائج زيارته والوفد المرافق إلى السودان.

كما عقد الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، أمس، لقاءات منفردة مع نظرائهم من الوزراء السودانيين، لمناقشة المستجدات، والتنسيق لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في الأيام المقبلة.