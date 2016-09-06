أبوالغيط يطالب الحوثيين بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعمه التام للحكومة الشرعية اليمنية، بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومساعيها الرامية إلى استئناف مشاورات السلام اليمنية، تحت رعاية المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وانتقد الأمين العام، في بيان له أمس، بشدة، مواقف ميليشيات الحوثي وصالح، وما أقدمت عليه من تصعيد لوتيرة الأعمال العسكرية في محافظتي صنعاء وتعز، وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإعلانهما تشكيل ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، وأنه بمثابة خطوة تصعيدية من شأنها عرقلة الجهود المبذولة لإقرار التسوية السياسية المنشودة في اليمن. وطالب ميليشيات الحوثي وصالح بالكف فوراً عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية، والالتزام بقرار وقف الأعمال القتالية، واحترام مرجعيات المفاوضات المتفق عليها، المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار رقم 2216. وأكد الأمين العام مساندة الجامعة للجهود التي يبذلها حالياً المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، لاستئناف مشاورات السلام اليمنية بأسرع وقت ممكن، معرباً عن استعداد الجامعة لتوفير الدعم اللازم لإنجاح تلك الجهود.