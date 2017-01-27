ترامب يتعهد بإقامة مناطق آمنة في سورية.. وروسيا تحذر من العواقب.. وتركيا ترحب

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإقامة مناطق آمنة في سورية لحماية الأشخاص الفارين من العنف، وفيما حذرت روسيا من عواقب خطة ترامب، قالت تركيا إنها تدعم إقامة المنطقة الآمنة وتنتظر أن تصبح واقعاً، ورحبت بها أيضاً قطر.

ميدانياً قصفت قوات النظام السوري قرية عين الفيجة، في وادي بردى بريف دمشق الغربي، بعشرات البراميل المتفجرة، وتمكنت من السيطرة على بلدة القاسمية بالغوطة الشرقية.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس الأميركي اعتزامه إقامة مناطق آمنة في سورية لحماية الأشخاص الفارين من العنف، لكنه لم يَخُضْ في تفاصيل. وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «إي بي سي‭ ‬نيوز»، الليلة قبل الماضية: «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة للمدنيين في سورية، وأعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً باستقبالها ملايين اللاجئين والسماح بدخولهم إلى ألمانيا وغيرها من الدول، ما جرى هناك كان كارثة، ولا أريد حدوث ذلك هنا».

وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب، خلال عرض ملامح سياسته الخارجية، بإقامة مناطق آمنة في سورية.

ويتوقع - وفقاً لمسودة أمر تنفيذي - أن يأمر الرئيس الأميركي، خلال الأيام المقبلة، وزارتَي الدفاع والخارجية بوضع خطة للمناطق الآمنة التي يقول إنه سيقيمها في سورية.

وورد في مسودة الأمر التنفيذي «توجه وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر، بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سورية وفي المنطقة المحيطة، يمكن فيها للمواطنين السوريين، الذين نزحوا من وطنهم، انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث».

لكن الوثيقة لم تقدم أي تفاصيل بشأن تلك المناطق الآمنة، وأين ستقام على وجه التحديد، ومن سيتولى حمايتها.

وإذا قرر ترامب فرض قيود على الطيران فوق هذه المناطق، فقد يتطلب ذلك زيادة في حجم القوة الجوية الأميركية أو القوة الجوية للتحالف، وقد يتطلب هذا أيضاً نشر قوات برية لتوفير الأمن، كما أنه يفتح باب الاحتمالات أمام مواجهات مباشرة بين القوات الأميركية والروسية فوق سورية.

وينوي الرئيس الأميركي تعليق برنامج بلاده لاستقبال اللاجئين لمدة أربعة أشهر والتوقف عن منح تأشيرات دخول لمسافرين قادمين من سبع دول إسلامية.

وكشفت مسودة لمرسوم تنفيذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، من بينها صحيفة «واشنطن بوست»، أنه سيتم منع قدوم اللاجئين من سورية إلى أجل غير مسمى.

وسيتم تعليق برنامج استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، بينما يعد مسؤولون كبار قائمة بالدول التي تعتبر أنها تشكل خطراً.

في ذلك الوقت، سيمنع منح تأشيرات دخول من سبع دول، وهي العراق وسورية وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن، وذلك لمدة 30 يوماً.

وفي رد على خطة ترامب بسورية، حذرت روسيا الرئيس الأميركي من عواقب خطته لإقامة مناطق آمنة للمدنيين في سورية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الحكومة الأميركية لم تشاور روسيا قبل أن تعلن نيتها إقامة مناطق آمنة في سورية، وأضاف بيسكوف أن على واشنطن أن تفكر في العواقب المحتملة لتنفيذ هذه الخطة، وقال إن من المهم ألا تفاقم أوضاع النازحين.

كما نقل عنه القول إن روسيا تنتظر حتى يكتمل تشكيل المؤسستين الدبلوماسية والعسكرية (الخارجية والدفاع) في إدارة ترامب، لكي يتضح الموقف الأميركي بهذا الشأن.

وأضاف أنه من الواضح مسبقاً أن روسيا لن تقبل بسهولة مثل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن فرض مناطق آمنة يعني فرض حظر للطيران فيها، حيث إن الأجواء السورية تحت سيطرة الروس، ما يعني أن أي عمليات عسكرية يجب أن تكون بالتنسيق معهم أو مع النظام السوري. وفي أنقرة، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، أمس، إن بلاده تؤيد منذ فترة إقامة مناطق آمنة في سورية لحماية النازحين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي «رأينا طلب الرئيس الأميركي إجراء دراسة (بشأن المنطقة الآمنة)، المهم هو نتائج هذه الدراسة ونوع التوصية التي ستخرج بها». وفي الدوحة، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أحمد بن سعيد الرميحي، ترحيب الدوحة بتعهد الرئيس الأميركي بإقامة مناطق آمنة في سورية. وقال الرميحي إن الدوحة ترحب بتصريحات ترامب وأكد «ضرورة توفير ملاذات آمنة في سورية وفرض مناطق حظر جوي (وهو ما) يضمن سلامة المدنيين»، وأضاف الرميحي أن قطر تأمل أن تسهم المفاوضات التي جرت في آستانة هذا الأسبوع «في تثبيت وقف إطلاق النار» بين الفصائل السورية المتحاربة، وأكد «ضرورة إنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لمفاوضات جنيف». ميدانياً قصفت قوات النظام السوري قرية عين الفيجة، في وادي بردى بريف دمشق الغربي، بعشرات البراميل المتفجرة، وتمكنت من السيطرة على بلدة القاسمية بالغوطة الشرقية، في إطار هجوم مستمر رغم الهدنة السارية منذ نهاية الشهر الماضي.

وأفاد ناشطون بأن مروحيات حربية سورية ألقت، أمس، خلال بضع ساعات نحو 40 برميلاً متفجراً على عين الفيجة، التي يقع فيها نبع يغذي العاصمة دمشق بالمياه. ويأتي هذا القصف وسط محاولات من قوات النظام السوري و«حزب الله» اللبناني لاقتحامها.

وذكر المصدر نفسه أن اشتباكات عنيفة دارت في محيط القرية التي تعرضت لتدمير كبير جراء البراميل المتفجرة والصواريخ خلال الحملة العسكرية المستمرة منذ أكثر من شهر. وكان ناشطون قالوا إن مدنياً قتل وأصيب خمسة آخرون في قصف مدفعي وصاروخي على عين الفيجة. وتواصل الهجوم العنيف على منطقة وادي بردى، رغم إعلان روسيا وتركيا وإيران - في ختام مفاوضات آستانة، التي جرت الاثنين والثلاثاء الماضيين - عن آلية مشتركة لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، ورغم إبداء روسيا قلقها من الانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام السوري.

وأعلنت هيئات وجمعيات مدنية أن وادي بردى بات منطقة منكوبة، وأطلقت نداء عاجلاً لإنقاذ أكثر من 80 ألف مدني محاصرين في ظل نقص حاد في الماء والدواء.

وفي ريف دمشق الشرقي، سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها، أمس، على بلدة القاسمية في منطقة المرج، وفق ناشطين. وتشن قوات النظام هجمات متكررة سعياً منها لتقليص نطاق سيطرة المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، بعدما تمكنت، الشهر الماضي، من تحقيق اختراق كبير باستعادتهامدينة حلب بالكامل. وتعرضت مدينتا حرستا وعربين لقصف جوي ومدفعي، ما أسفر عن مقتل طفلة في العاشرة ومدنيين آخرين.