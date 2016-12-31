تركيا ترفض مشاركة الأكراد في المحادثات السورية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس، إن بلاده سترحب بمشاركة الولايات المتحدة في محادثات السلام السورية، المزمع إجراؤها في أستانة عاصمة كازاخستان، لكن «وحدات حماية الشعب» الكردية يجب ألا تشارك.

وأضاف للصحافيين، في مدينة ألانيا جنوب تركيا، في تعليقات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: «أبلغنا روسيا منذ البداية بأن منظمة إرهابية، مثل وحدات حماية الشعب، يجب ألا تشارك في (محادثات) أستانة».

وأكد أنه «إذا ألقى حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب، السلاح وأيدا وحدة أراضي سورية، فيمكن إدراجهما في إطار حل شامل».

من ناحية أخرى، أكد الجيش التركي استهداف مقاتلات روسية مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي، جنوب مدينة الباب شمال حلب السورية، أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً من التنظيم، أول من أمس.

وقال، في بيان، إنه استهدف 17 موقعاً للتنظيم، في مدينة الباب ومحيطها، في إطار عمليات «درع الفرات»، أسفرت عن مقتل 26 عنصراً من التنظيم بينهم قياديون.

وذكر البيان أن جندياً تركياً قتل، وجرح خمسة آخرون، في هجوم للتنظيم الإرهابي، جنوب قرية الأزرق غربي مدينة الباب.

وكان الجيش التركي قد أطلق، في أغسطس الماضي، عملية «درع الفرات»، لتطهير المناطق الحدودية التركية من تنظيم «داعش»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية.