قطع إمدادات المياه عن دمشق بعد أن لوثها معارضون

قالت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في العاصمة السورية دمشق، أول من أمس، إنها اضطرت لقطع إمدادات المياه عن العاصمة لأيام عدة بعد أن لوث مقاتلون من المعارضة المياه بالديزل.

وقالت في بيان بموقعها على الإنترنت إن السلطات ستستخدم احتياطي المياه إلى أن تحل المشكلة. ويقع ينبوع الفيجة الذي يمد دمشق بالمياه في وادي بردى الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غربي العاصمة في منطقة جبلية قرب الحدود اللبنانية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الحكومة تسيطر على معظم الأراضي المحيطة بالمنطقة، وإنها نفذت، أول من أمس، هجمات جوية، وقصفت منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة. وقال الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية، إن مقاتلين من المعارضة في وادي بردى رفضوا مغادرة المنطقة، ونتيجة لذلك بدأ الجيش السوري هجوماً ضدهم، أول من أمس.