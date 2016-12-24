أردوغان: عملية السيطرة على مدينة الباب اقتربت من نهايتها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن العملية التركية لانتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سورية، اقتربت من نهايتها. وأضاف، في تصريحات أثناء مراسم افتتاح ميناء للغاز الطبيعي ببلدة إزمير الساحلية، أن الجيش السوري الحر سيسيطر على الباب قريباً، بدعم من القوات التركية.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه طائرات حربية تركية ضربات جوية مجدداً، أمس، مستهدفة بذلك مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، من بينهم ثلاثة اطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد الذين قتلوا جراء مجزرتين متتاليتين، نفذتهما الطائرات التركية في مدينة الباب خلال 24 ساعة، إلى 88 قتيلاً على الأقل، بينهم 24 طفلاً دون الـ 18، و13 مواطنة فوق سن الـ18.