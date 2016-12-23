مقتل 47 مدنياً بغارات تركية على مدينة الباب

قتل 47 مدنياً، بينهم 14 طفلاً وتسع نساء، أمس، في قصف جوي تركي على مدينة الباب، معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن «قتل 47 مدنياً، بينهم 14 طفلاً وتسع نساء، في قصف جوي تركي على مدينة الباب»، في إطار العملية العسكرية المستمرة للقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المتحالفة معها لطرد تنظيم «داعش» من المدينة.

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات دعماً للعملية البرية في سورية، ويؤكد المسؤولون الأتراك مراراً أنهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وتقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية، وطالما شكلت هدفاً للعملية العسكرية التركية التي أطلق عليها «درع الفرات».

وقال وزير الدفاع التركي، فكري ايشيك، أمام البرلمان، أمس، إن نحو 1000 متطرف و299 مقاتلاً كردياً قتلوا خلال أربعة أشهر من العملية العسكرية التركية، من دون أن يتطرق إلى سقوط ضحايا مدنيين. وتطوق القوات التركية والفصائل المعارضة، وفق عبد الرحمن، مدينة الباب من الجهات الشمالية والغربية والشرقية. وتخوض حالياً «اشتباكات عنيفة» عند أطرافها الشمالية، غداة فشلها في التقدم داخلها بسبب التفجيرات الانتحارية. واعلن الجيش التركي، أول من أمس، مقتل 14 جندياً تركياً وإصابة 33 آخرين بجروح في هجمات نفذها تنظيم «داعش» خلال معارك مدينة الباب في حصيلة هي الأسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سورية. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق أن «المدينة ستسقط بأكملها عاجلاً أم آجلاً».