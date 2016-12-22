إسرائيل: «حزب الله» يستخدم أسلحة أميركية في سورية

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، أمس، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي «حزب الله» اللبناني في سورية، يستخدمون حاملات جنود مدرعة أميركية، كان قد تم توريدها للجيش اللبناني. وفي إفادة للصحافيين الأجانب بتل أبيب عرض المسؤول الكبير صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أميركية مدرعة مصطفة في طريق، وأضاف «ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله خلال قتاله في سورية، أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية»، ووصف الجماعة بأن لها نفوذاً كبيراً في لبنان.

وقال المسؤول «تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى، منها الولايات المتحدة بالطبع، حتى إنني يمكنني القول إننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها»، وأضاف «إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية، هذا ليس افتراضاً».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الشهر الماضي، إن السفارة الأميركية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها تظهر «حزب الله» الذي يدعم الرئيس السوري، بشار الأسد، وهو يستعرض معدات عسكرية أميركية في سورية.

وتردد على نطاق واسع أن هذه الصور كانت تظهر عربات مدرعة من طراز «إم 113» لنقل الجنود قالت وزارة الخارجية الأميركية إن استخدامها شائع جداً في المنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش.