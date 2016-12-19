الاستراتيجية الروسية في حلب اعــتمدت على الرعب والتدمير الكامل

فظائع وجرائم

ارتكبت روسيا والجيش السوري والميليشيات الداعمة للنظام، فظائع وجرائم في حق الإنسانية، بمدينة حلب، وفقاً للأمم المتحدة. ويرى المستشار الخاص بسورية في المنظمة الأممية، يان إيغلاند، أن المسؤولية تقع على الحكومتين السورية والروسية، لما ترتكبه الفصائل المسلحة الموالية للأسد، في حلب، قائلاً: «حكومتا سورية وروسيا مسؤولتان عن كل الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحلب مع قصف قوات الأسد لآخر جيب للمعارضة في شرق حلب المحاصر».

أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فيشير إلى تقارير غير مؤكدة عن ارتكاب فظائع ضد عدد كبير من المدنيين بالمدينة، بينهم نساء وأطفال، داعياً كل الأطراف الموجودة على الأرض إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؛ مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على النظام السوري وحلفائه، وفي مقدمتهم روسيا وإيران. ونقلت مصادر إعلامية قيام قوات النظام والميليشيات الموالية بقتل عدد كبير من المدنيين في أحياء المدينة الشرقية، مثل الفردوس والكلاسة.

التدخلات العسكرية الروسية في الخارج

1979: غزو أفغانستان:

كانت أهداف السوفييت دعم الحكومة الأفغانية الشيوعية، واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد، ومنافسة الأميركيين على منابع النفط. وبعد 10 سنوات من المقاومة التي قامت بها فصائل محلية مسلحة، انسحب السوفييت وخسروا في المعارك نحو 50 ألف جندي.

1994: التدخل الروسي في الشيشان:

واجهت الآلة العسكرية الهزيمة بعد عامين، وأعلن استقلال جمهورية الشيشان عن روسيا الاتحادية، بعد توقيع الرئيس الروسي، بوريس يلتسين، إعلان وقف إطلاق النار. إلا أن روسيا عادت للتدخل في هذا البلد مجدداً والسيطرة عليه في 1999، وضمّه للاتحاد الفيدرالي الروسي.

1999: دخول قوات روسية إقليم كوسوفو، ومحاصرة مطار برشتينا.

والهدف هو مساندة الرئيس الصربي، سلوبودان ميلوسوفيتش، في مواجهة قوات تابعة للحلف الأطلسي وجيش تحرير كوسوفو. اعترف الروس بالخطأ وغادرت الوحدات العسكرية كوسوفو، مع إعلان موسكو استعدادها للمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد.

2008: قوات روسية تجتاح جورجيا

بعد هجوم لقوات الأخيرة على أوسيتيا الجنوبية الموالية لروسيا، وخلال الاجتياح، تعرضت مدينة غوري ومطار مارنيولي العسكري ومرفأ بوتي للقصف، إلا أن الاجتياح لم يدم طويلاً.

2014: اجتياح الروس للأراضي الأوكرانية:

بعد سقوط الحكومة الموالية لموسكو في كييف، تدخل الجيش الروسي لحماية المواطنين الروس في شبه جزيرة القرم، لكن تلك القوات سيطرت على معظم المنطقة التي نظمت استفتاء أقرّ التبعية لموسكو، ما أثار حفيظة البلدان الغربية.

2015: فلاديمير بوتين يوافق على استخدام القوة العسكرية في الخارج ودعم الجيش السوري.

والهدف المعلن هو تقديم دعم جوي للقوات المسلحة السورية في معركتها ضد التنظيمات الإرهابية. إلا أن القصف الروسي المركّز لحلب ومدن أخرى، رجّح كفة النظام السوري ودمّر البنية التحتية للبلاد.