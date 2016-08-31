دي ميستورا: محادثات أميركا وروسيا مهمة للهدنة

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا، أمس، إن المحادثات بين مسؤولين أميركيين وروس الأسبوع الجاري «مهمة»، من أجل استعادة وقف إطلاق النار في سورية.

وقالت المتحدثة باسم دي ميستورا، جيسي شاهين، في إفادة صحافية في جنيف: «يأسف المبعوث الخاص بشدة للقتال الشرس والوضع الإنساني المتدهور، العملية السياسية والحل سياسي هما الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة».

وأضافت في تكرار لدعوته إلى هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب «المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة هذا الأسبوع مهمة لجهود استئناف وقف الأعمال القتالية».