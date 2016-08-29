دي ميستورا ينتظر الرد على اقتراح هدنة حلب

لايزال الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، ينتظر ردود أطراف النزاع على اقتراحه هدنة إنسانية من 48 ساعة في مدينة حلب، بعدما أعربت روسيا عن تأييدها لوقف إطلاق النار.

وأبدت ثمانية فصائل مقاتلة، في بيان أمس، كامل الاستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى حلب، لكنها أبدت اعتراضها على اعتماد طريق الكاستيلو، شمال مدينة حلب، لإدخال هذه المساعدات.

ورأت أن من شأن ذلك أن يسمح للنظام السوري بأن يسيطر على الطريق الوحيد، الذي يدخل المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المحررة في حلب.

وكان دي ميستورا دعا في بيان السبت «جميع الأطراف المعنيين إلى بذل جميع الجهود حتى نعلم أين نقف» إزاء الهدنة الإنسانية في حلب.

وقال إن إيصال أول شحنة من المساعدات يجب أن يحصل عبر طريق الكاستيلو على أن يستفيد منها 80 ألف شخص في المدينة.